Центр Киева застрял в многокилометровой пробке

Соломенский район Киева застыл в огромных пробках. В частности, многокилометровый затор образовался на улице Вадима Гетьмана.

Как сообщает, Videoprobki.ua, заторы также наблюдаются в направлении Шулявки от Чоколовского бульвара, а также в обратном направлении. Проспект Победы тоже стоит в пробке.

Напомним, 23 января из-за циклона и масштабных снегопадов в вечерний час-пик в Киеве образовались десятибалльные заторы на дорогах. Сильнее всего траффик тогда был затруднен также в центре Киева.