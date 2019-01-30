Камеры распознают автономера и лица: в Киеве готовятся рассылать "письма счастья"

В Украине вводят видеофиксацию нарушений ПДД / auto.ria.com

В Киеве в рамках проекта "Безопасный город" уже установили порядка 7 тысяч камер видеонаблюдения.

Новые устройства располагают возможностью распознавания автомобильных номеров и лиц, сообщает пресс-служба КГГА.

Часть из этих камер будет использоваться для фиксации нарушений ПДД, а система может заработать уже в этом году.

Как отмечает auto.24tv.ua, закон, который регламентирует рассылку "писем счастья", уже вступил в силу, техническая база тоже почти готова.

При этом каждая из камер, которые сейчас работают в тестовом режиме, способна фиксировать сотни и даже тысячи нарушений ежедневно.

Среди основных проблем – принятый Верховной Радой закон прямо указывает на то, что виновным в нарушении ПДД, зафиксированном на камеру, является владелец транспортного средства, а не водитель, совершивший правонарушение.

Кроме того, в этом законе есть норма о "надлежащем пользователе" – персоне, которая не является владельцем транспортного средства, добровольно обратилась в Сервисный центр МВД и согласилась принимать все штрафы на свой адрес.

При этом у одного транспортного средства может быть только один "надлежащий пользователь". Это вызывает много вопросов. Например, как будут нести ответственность водители маршруток? Ведь на каждом маршрутном автобусе два, три, а иногда и четыре водителя работают посменно.

Новый закон также позволяет одному лицу быть "надлежащим пользователем" неограниченного количества транспортных средств. То есть, для того чтобы избежать ответственности за нарушение ПДД зафиксированных в автоматическом режиме достаточно зарегистрировать "должным пользователем" лицо, за которым не зарегистрировано никакой собственности.

Очевидно, что введение фото и видео фиксации в таком виде может принести только коммерческий эффект, загрузить судебную систему, и тому подобное. Но об индивидуальности и неотвратимости наказания речь не идет, резюмируется в материале.

Напомним, ранее украинским водителям порекомендовали приготовиться к ужесточению правил на дорогах.