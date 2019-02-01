"Осеннее тепло": какая погода в Киеве ожидается в первые дни февраля

В Киеве на выходных ожидается осеннее тепло / Reuters

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в пятницу, 1 февраля, в Киеве днем температура составит 1-3 градуса тепла, будет дождь с мокрым снегом.

В столице в субботу и воскресенье, 2-3 февраля, дневная температура ожидается +3…+5 градусов, сообщили в Укргидрометцентре.

По данным синоптиков, на выходных в городе ночная температура составит +1…+3.

Днем ожидается переменная облачность. Ночью и днем существенные осадки не прогнозируются. Ветер ожидается юго-восточный, 5-10 м/c.

/ Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украине уже с 5 февраля температура опустится до -14 градусов, местами морозы будут доходить до -25 градусов, а 8-10 числа на севере страны ожидается до -30 градусов.