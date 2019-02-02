"Осенняя температура": синоптики дали прогноз для Киева на начало новой недели

В Киеве 4-5 февраля ожидается осенняя температура / facebook.com/Orthodox.in.

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве в понедельник и во вторник, 4-5 февраля, будет плюсовая осенняя температура.

В начале новой рабочей недели в столице не ожидаются существенные осадки, сообщили в Укргидрометцентре.

По данным синоптиков, в понедельник ночью будет +1…+3, а днем — +4…+6 градусов. Ветер прогнозируется южный, 5-10 м/c.

Во вторник в городе ночная температура также ожидается +1…+3, а ночная — +2…+4. Направление ветра может измениться — ожидается северо-западный ветер, 5-10 м/c. Ранее народный синоптик Леонид Горбань говорил, что в Украине уже с 5 февраля температура опустится до -14 градусов, местами морозы будут доходить до -25 градусов, а 8-10 числа на севере государства ожидается до -30 градусов.