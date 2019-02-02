"Люди в отчаянии, плачут": известный авиаперевозчик угодил в громкий скандал в Киеве

2 февраля 2019, 15:00

Персонал аэропорта "Киев" появляется на рабочем месте в нетрезвом виде, рассказали пассажиры.

/ Фейсбук А.Гайдука

В аэропорту "Киев" имени И.Сикорского рейсы авиакомпании Wizzair задержали на несколько дней.

Как рассказали очевидцы в соцсетях, версии о причинах задержек назывались разные.

Кроме того, люди также жаловались на персонал аэропорта, который появляется на рабочем месте в нетрезвом виде.

"Вот такая интересная ситуация сложилась с нами в международном аэропорту „Жуляны". Рейс во Вроцлав задерживают третьи сутки. Рейс в Варшаву задерживают двое суток. Рейсы в Катовице задерживают почти на сутки. И гарантии, что самолет вылетит в обещанное время (в нашем случае с опозданием на 16 часов) — нет. Перевозчик, для кост — „Wizzair"

/ Фейсбук А.Гайдука

То плохая погода, то отсутствие самолета. В нашем уже случае версия была такая „у пилотов закончился рабочий день". Люди в отчаянии, плачут. Но кульминацией стал руководитель смены аэропорта (на фото в оранжевой куртке), который пришел к нам в состоянии алкогольного опьянения. Я понимаю, что у этого поста мало шансов дойти до информационных порталов или к компетентных лиц, но трудно поверить, что в наше время это норма", - рассказал в Facebook Александр Гайдук.

Ранее Wizz Air Украина объявила о возобновлении работы.

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Киев аэропорт Wizz Air
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