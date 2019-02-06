"Днище прошлось по асфальту": В Киеве на ходу развалился автобус - опубликованы фото, видео

Разваленный автобус / Информатор

Левобережье Киева, в Деснянском районе, произошел очередной инцидент с общественным транспортом.

Как сообщает портал Информатор, автобус типа "гармошка" ехал по улице имени Милютенко. Из-за тряски при переезде через "лежачего полицейского" у транспорта внезапно провалилось днище. С учетом позднего времени (около 23.00) и отсутствия в салоне пассажиров. В результате инцидента никто не пострадал.

Поврежденный автобус пришлось с помощью спецтранспорта отправлять в депо на ремонтные работы.

Разваленный автобус / Информатор

Напомним, ранее под Черниговом перевернулся автобус "Киев-Москва".