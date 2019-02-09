Украинцы жалуются на проблемы со въездом в Россию

Российские пограничники придумывают причины, чтобы не пропускать украинцев в страну / Фото: dpsu.gov.ua

В последние несколько дней сотрудники пограничной службы России безосновательно перестали пропускать в страну граждан Украины.

"Только через российский пункт пропуска Нехотеевка, что напротив украинского Гоптовка в Харьковской области, в течение указанного срока без каких-либо причинам не пропущены более 90 путешествующих в РФ граждан Украины. Российские пограничники не объясняют причин непропуска, или ссылаются на мифический указ о запрете въезда на территорию России автомобилей с большим объемом двигателя таких, как Toyota-Prado, Volkswagen- Passat и другие", - сообщается на сайте Госпогранслужбы Украины.

Украинские пограничники утверждают, что россияне заставляют пересекающих границу граждан под запись на видео говорить, что те возвращаются на Украину по собственному желанию.

В ведомстве рекомендовали украинцам воздержаться от поездок в Россию, поскольку, помимо проблем с пересечением границы, существует также риск влияния российских спецслужб.

Напомним, в Беларуси продолжается поэтапное усиление границы, в том числе, на украинском направлении.

Ранее Лукашенко поставил перед белорусскими силовиками задачу усилить погранконтроль на границе с Украиной.