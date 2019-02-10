Полиция Киева отпустила задержанных на акции протеста активистов

Задержанные активисты получили свободу / Фото: Facebook/UA.KyivPolice

В полиции Киева отпустили всех активистов, которые были задержаны перед встречей кандидата в президенты Юлии Тимошенко с избирателями на Контрактовой площади во время акции с плакатами "Кто заказал Катю Гандзюк?".

"Полиция вынесла постановления об освобождении задержанных в порядке ст. 208 УПК по факту возможного нарушения ими ч. 4 ст. 296 УКУ. Основание – не добыто достаточных доказательств в совершении лицами указанного уголовного правонарушения, в связи с чем им не были вручены подозрения и не будут вручены по состоянию на момент фактического задержания", - сообщил адвокат Маси Найем на своей странице в Facebook.

По его словам, необходимо провести ряд следственных действий, которые не могут быть выполнены в течение 24 часов.

Напомним, активисты обвинили полицейских в жестоком избиении участников инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?".

Позже глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что у задержанных обнаружили пистолет, ножи, газовые баллончики.