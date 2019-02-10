Денежный скандал: Гнап отправил средства "Следствию.инфо" и показал платежку

Дмитрий Гнап / скриншот с YouTube

Политик, подавший документы на регистрацию кандидатом в президенты Украины (а в прошлом - журналист-расследователь) Дмитрий Гнап заявил о том, что перевел 9 тысяч евро на счета некогда возглавляемого им проекта "Следствие. инфо".

Такое сообщение он опубликовал написал на своей странице в социальной сети Facebook и присовокупил платежную квитанцию с подтверждением перевода денег. "Мы говорили об открытии нового счета, чтобы избежать недоразумений при аудите организации. Впрочем, в "Слідстві" настояли на переводе уже на этот старый счет. Ок, деньги перевел... Буду ждать подтверждения получения денег", – написал он.

Та самая платежка / Facebook/Дмитрий Гнап

Напомним, ранее Гнап угодил в скандал из-за того, что не исполнил обещание и не перечислил деньги, полученные "Следствием.инфо" в качестве премии на нужды ВСУ.