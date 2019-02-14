США могут увеличить финансовую помощь Украине

Конгресс США / Голос Америки

Конгресс США предлагает увеличить помощь Украине в бюджете 2019 года на $75 млн. Об этом сообщает пресс-служба Посольства Украины в США в Facebook.

В Конгрессе США представлен ​​согласованный Сенатом и Палатой представителей проект "Закона об ассигнованиях Государственного департамента, зарубежных операций и смежных программ на 2019 финансовый год".

Смета помощи Украине по линии внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов, Агентства США по международному развитию и причастных ведомств определена в сумме $445,7 млн, что на $25 млн превышает соответствующие ассигнования 2018 года.

Также предполагается законодательная возможность выделения средств под предоставление Украине кредитных гарантий.

Таким образом, совокупный объем средств для поддержки Украины в 2019 бюджетном году с учетом $250 млн, ранее выделенных Пентагону составит $695,7 млн. Это на $75 млн больше, чем было предусмотрено ассигнованиями 2018 года.

Ранее сообщалось, что Киев планирует масштабные закупки оружия у стран НАТО, в том числе переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin у США.