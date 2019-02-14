Половина украинцев празднуют День святого Валентина – соцопрос

День святого Валентина

Половина опрошенных украинцев планируют праздновать День святого Валентина. В то же время 41% не планируют, 3% не знают такого праздника. Это стало известно по результатам исследования, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

Больше всего тех, кто намерен праздновать - на Юге (59%), в других регионах - около половины. Чаще планируют праздновать мужчины, младшие опрошенные и незарегистрированные супружеские пары.

Для 40% опрошенных День святого Валентина является Днем всех влюбленных. 27% отметили, что это обычный день, для 19% - повод поздравить близких. Только 8% считают это праздником, который непонятный для традиций и культуры нашей страны. Больше сторонников этого праздника в южном макрорегионе, среди молодежи, мужчин и тех, кто находится в незарегистрированных брачных отношениях. Для трети респондентов старшего возраста этот праздник является обычным днем.

Почти половина опрошенных планируют дарить подарки на День святого Валентина. 45% - не имеют таких намерений. На Юге, Востоке и в Центре таких около половины опрошенных, на Западе – 43%. Больше таких намерений наблюдаются среди мужчин, младших опрошенных и незарегистрированных супружеских пар.

Главред ранее решил собрать в одной статье все, что может пригодиться при праздновании Дня всех влюбленных.