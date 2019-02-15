В зоне ООС мирных жителей обстреляли российскими снарядами: опубликованы фото

Разрушенный дом / Facebook

Накануне российские оккупационные силы осуществили обстрел населенного пункта Новолуганское из запрещенной Минскими соглашениями артиллерии калибром 152-миллиметра, в результате оказался уничтожен жилой дом.

Соответствующее сообщение было опубликовано на странице Отдельной механизированной бригады ВСУ имени князя Константина Острожского в социальной сети Facebook.

"По предварительной оценке обстрел был осуществлен управляемым артиллерийским снарядом " Краснополь" 152 мм, о чем свидетельствуют обломки и часть хвостовика. Данный тип снаряда стоит на вооружении артиллерийских подразделений ВС российской федерации", - говорится в тексте.

Позже пресс-центр сил ООС подтвердил обстрел Новолуганского снарядами российского производства. В результате обстрела были уничтожены двухэтажный дом местного жителя вместе со всем имеющимся в нем имуществом. Мужчина 1949 года рождения остался жив, но получив легкие телесные повреждения. При этом он от госпитализации отказался.

Напомним, ранее вблизи Мариуполя оккупанты обстреляли похоронный автобус с покойником. До этого террорист рассказал, как он с сообщниками обстрелял троллейбус и свалил все на ВСУ.