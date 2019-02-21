Украинцам сократили выплату субсидий – Госстат

Субсидии / EtCetera

В январе украинцы получали на 21,3% меньше субсидии по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщили в Госстате.

Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в январе 2019 года составил 915,9 грн.

В январе домохозяйствам назначено субсидий на 336,6 млн грн, в соответствующем периоде 2018-го - 204,7 млн грн.

За субсидиями на оплату коммуналки в январе обратились 279,4 тыс. домохозяйств, что на 55,5% больше, чем в январе 2018 года.

Назначили в январе субсидии 367,5 тыс. домохозяйств. По сравнению с соответствующим периодом 2018-го количество таких домохозяйств увеличилось в 2,1 раза.

Напомним, с марта 2019 стартует пилотный проект Укрпошты: до мая компания будет доставлять монетизированные субсидии на оплату ЖКХ-услуг. Речь идет о 1,1 млн пенсионеров, которые получают через Укрпошту пенсии.