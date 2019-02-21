"Фантазёр" ты меня называла...": Поклонская потроллила Климкина из-за украинизации Крыма

Наталья Поклонская / НТВ

Заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что после воссоединения с Россией Крым стал более украинским являются "фантазиями", заявила депутат Госдумы Наталья Поклонская.

"Фантазёр" ты меня называла..." — самая подходящая песня о господине Климкине. Уважаемый господин Климкин, Крым не может быть более или менее украинским по одной простой причине — что он никогда не был украинским. В тех понятиях и материях, в которых вы вдруг решили измерить его украинскость", — написала Поклонская в Facebook.

Напомним, в марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала захвата полуострова.