Миллионы зарплаты для главы Нафтогаза: появилась реакция Кабмина

Владимир Гройсман и Андрей Коболев / коллаж РБК-Украина

Кабмин не принимал никаких решений по поводу заключения нового трудового соглашения с главой правления НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым.

"У правительства, как акционера, вопрос о размере вознаграждений менеджмента компании. Мы обратились в наблюдательный совет", – заявил глава правительства Владимир Гройсман на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.

Кроме того, он напомнил, что 22 марта заканчивается срок действия пятилетнего контракта с менеджментом "Нафтогаза Украины".

"И он будет завершен – на тех условиях, которые были пять лет", – подытожил Гройсман.

Напомним, ранее премьер-министр предлагал снизить "заоблачные" зарплаты руководства "Нафтогаза". Позднее в Набсовете компании Андрею Коболеву отказались поднимать оклад. До этого в "Нафтогазе" официально засекретили фамилии представителей руководства, которые получили миллионные премии



