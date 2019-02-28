Источник: в Киеве подорвали авто Турчинова, появилось видео

28 февраля 2019, 17:40

Именно на этой машине секретарь СНБО ездил чаще всего.

  • В Киеве на Оболони взорвалась Audi Q7 informator.ua
  • В Киеве на Оболони взорвалась Audi Q7 informator.ua
  • В Киеве на Оболони взорвалась Audi Q7 informator.ua
  • В Киеве на Оболони взорвалась Audi Q7 informator.ua
  • В Киеве на Оболони взорвалась Audi Q7 informator.ua

Взорванное сегодня на Оболони авто Audi Q8 принадлежит секретарю СНБО Александру Турчинову.

Как сообщалось, неизвестный бросил в авто гранату, водитель машины был госпитализирован.

Как пишет Информатор со ссылкой на источники в окружении чиновника, именно на этой машине секретарь СНБО ездил чаще всего.

"Те, кто видели его на эфирах или встречах, знают, что это автомобиль Александра. Сейчас он передвигается на Toyota Land Cruiser 200, но в любом случае эта Audi принадлежит ему", – заверил собеседник.

Напомним, в результате взрыва микроавтобуса, пересекавшего линию разграничения на Донбассе в районе контрольного пункта Еленовка, погибли два человека, еще трое получили ранения.

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Киев автомобиль взрыв Александр Турчинов
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