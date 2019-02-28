Украинская власть считает, вернет Крым словами – эксперт

Эта власть считает, вернет Крым словами - эксперт / Reuters

Во время чата на Главреде эксперт Фонда "Майдан иностранных дел" Александр Хара прокомментировал недавнее высказывание главы МИД Украины Павла Климкина о том, что Крым стал более украинским за годы аннексии.

"Довольно странное наблюдение министра, поскольку за время аннексии и оккупации украинское государство, к сожалению, не смогло выработать любой понятной стратегии по отношению к Крыму. Вместе с тем, это невозможно, поскольку не выработано такой стратегии по отношению к РФ. Мы не должны рассматривать Крым отдельно от оккупированной части Донбасса и, тем более, от корня этих проблем – России", – считает Хара.

Согласно информации Мининформполитикы, остается проблемным украинское вещание не только на территории собственно Крыма, но и на смежных территориях Херсонской области, напомнил он.

Читайте такжеПутин поблагодарил зеленых человечков за участие в аннексии Крыма"Если у нас нет физической возможности донести сигнал и украинский взгляд, то я уже не говорю об отсутствии информационной политики в отношении оккупированных территорий. Не то чтобы ничего не делалось, но это сложно назвать государственной политикой, подкрепленной ресурсами", – отметил Хара.

По его словам, не реализовано заявление президента Порошенко о некой "группе друзей Крыма".

"Действующая власть фактически считает, что Крым вернется в результате многочисленных международных резолюций и политических заявлений. Иначе началась бы реализация принятых Верховной Радой решений по результатам парламентских слушаний по Крыму. Также был бы отменен, как это обещал Порошенко, позорный закон о свободной экономической зоне в оккупированном Крыму. Я уже молчу об обещании Порошенко предложить Конституцию АРК, которая предусматривала бы крымскотатарскую автономию. Поэтому есть большое количество политических заявлений, не подкрепленных действиями и государственной политикой", – резюмировал эксперт.

Ранее в Крыму напали на депутата Госдумы. Спасли парламентария сотрудники муниципалитета.