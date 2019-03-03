В центре Киева украинцы потребовали посадить Порошенко

Facebook / Роман Чернышев

Представители Нацкорпуса провели марш на Майдане Незалежности и потребовали посадить президента Петра Порошенко в тюрьму.

Об этом сообщил спикер Нацкорпуса Роман Чернышев в Facebook.

Участники акции разместили за стелой Незалежности баннер с призывом посадить в тюрьму Порошенко, а также замсекретаря СНБО Олега Гладковского и его сына Игоря (несколько лет назад носили фамилию Свинарчуки) из-за расследования о хищениях в "оборонке".

"В центре Киева сегодня достопримечательность. Приходите фотографироваться", - написал Чернышев.

Мероприятие было приурочено ко второй годовщине создания Национального корпуса.

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Ранее нардеп Андрей Билецкий (внефракционный) заявил, что президент Петр Порошенко поссорил Киев с некоторыми странами НАТО из-за оружия.

По словам Билецкого, бывшие страны-участницы Варшавского договора не захотели продавать Киеву старое советское оружие по бросовой цене, узнав, что Порошенко якобы использует запчасти в коррупционных целях.

Накануне журналисты Bihus.info опубликовали расследование о хищениях в оборонной сфере на сумму более 250 миллионов гривен, в котором замешано окружение президента Петра Порошенко, включая его близких друзей и бизнес-партнеров, в том числе отстраненного замсекретаря СНБО Олега Гладковского и его сына Игоря Гладковского.