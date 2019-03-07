Зеленский берет пример с президентов Франции и Бразилии – Bloomberg

Зеленский / УНИАН

Смелые новички в политике – президент Франции Эммануэль Макрон и президент Бразилии Жаир Болсонаро являются образцами для подражания у неожиданного лидера в гонке за пост президента Украины Владимира Зеленского. Об этом идет речь в материале Bloomberg, перевод которого публикует Главред.

Поддержка Зеленского, по данным соцопросов, выросла вдвое с тех пор, как 31 декабря он объявил о своем выдвижении: сейчас он опережает действующего президента Петра Порошенко и экс-премьера Юлию Тимошенко.

"Я не знаю, как это можно сделать в Украине, но я думаю, это грандиозная идея", - заявил Зеленский на брифинге в Киеве, комментируя политику президента Бразилии Болсонаро о привлечении экспертов в правительство. – "Это правильный шаг, чтобы привести к власти всех профессиональных менеджеров, в том числе из США. Это дает людям надежду. Для меня это очень яркая иллюстрация".

Зеленский нацелен заполучить голоса избирателей, настроенных против действующих политиков-популистов, которые появились и в других странах Европы, а также за ее пределами. Он надеется обратиться к разочарованным украинцам спустя пять лет после второй проевропейской революции, после которой не удалось искоренить неудержимую коррупцию. "Я играю в пятилетнюю игру, не хочу на второй срок".

Читайте такжеТимошенко и Зеленский впереди, Порошенко не выходит во второй тур - соцопросЗеленский сигнализировал о своем новом подходе в политику, наняв в качестве советников бывших министров, которые ранее покинули правительство из-за отсутствия прогресса. Это экс-министр финансов Александр Данилюк и экс-министр экономики Айварас Абромавичюс.

Как и Макрон, Зеленский стремится преобразовать свою популярность в создание широкой политической базы, планируя сформировать собственную партию до парламентских выборов в конце 2019 года. Помимо предвыборной тактики, Зеленский утверждает, что президент Франции - тот, с кем он разделяет "общее мышление".

Вопрос, с которым Зеленский сталкивается почти на каждом интервью, состоит в его возможных связях с олигархом Игорем Коломойским. Но и сам Зеленский, и Коломойский отрицают это. "Вы думаете, я буду делать все это по желанию какого-то олигарха?", - риторически спрашивает Зеленский. –"У меня достаточно денег и доверия людей".

Зеленский говорит, что украинские олигархи должны играть по правилам, им нужно запретить влиять на СМИ, но в то же время им необходимо гарантировать независимое правосудие.

"Судебная реформа, функциональный антикоррупционный суд и независимые антикоррупционные институты улучшат инвестиционный климат в Украине", – уверен Зеленский.