На честном слове и скотче: В Сети показали снимок "процветающего" Крыма при россиянах

Очередная история из разряда "камни с неба в родной гавани".
В Сети опубликовали снимок полуразрушившейся балюстрады в центре Севастополя – близ набережной имени адмирала Корнилова.
Как видно на фото, выложенном блогером RoksolanaToday&Крым в сервисе микроблогов Twitter, балюстрада держится на "честном слове", а точнее — на клейкой ленте (скотче).
"Еще изоленты можно добавить — для полноты погружения в родную гавань", — иронически посоветовал россиянам блогер.
Напомним, ранее пользователи Сети разозлились из-за сгоревшей еды в крымской школьной столовой, а также возмутились из-за милитаристского детского шабаша в Крыму.