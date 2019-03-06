На честном слове и скотче: В Сети показали снимок "процветающего" Крыма при россиянах

Та сама балюстрада / RoksolanaToday&Крым‏ / Twitter

В Сети опубликовали снимок полуразрушившейся балюстрады в центре Севастополя – близ набережной имени адмирала Корнилова.

Как видно на фото, выложенном блогером RoksolanaToday&Крым‏ в сервисе микроблогов Twitter, балюстрада держится на "честном слове", а точнее — на клейкой ленте (скотче).

"Еще изоленты можно добавить — для полноты погружения в родную гавань", — иронически посоветовал россиянам блогер.

Напомним, ранее пользователи Сети разозлились из-за сгоревшей еды в крымской школьной столовой, а также возмутились из-за милитаристского детского шабаша в Крыму.

