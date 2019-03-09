Стало известно, что нашло НАБУ при обыске у Гладковского

НАБУ пришло с обыском к Олегу Гладковскому / radiosvoboda.org

Национальное антикоррупционное бюро изъяло флеш-накопители и компьютерную технику у семьи бывшего первого заместителя секретаря Совета Национальной безопасности и обороны Олега Гладковского и других фигурантов дела о хищениях в оборонном секторе.

"Ничего серьезного не изъяли. Флешки, компьютерную технику", - сообщил Українським Новинам информированный источник.

По его словам, все обыски у фигурантов дела уже завершены.

Накануне трое фигурантов скандала в Укроборонпроме уже вышли под залог.

Напомним, журналисты Наших грошей опубликовали расследование о хищениях в украинской оборонной сфере на сумму более 250 млн гривен, в котором якобы замешано окружение президента Петра Порошенко - близкие друзья и бизнес-партнеры, в том числе Олег Гладковский с сыном Игорем.

Как сообщалось, НАБУ начало "трусить" обысками фигурантов коррупционного скандала в оборонке. Информацию об обысках озвучил лично директор ведомства Артем Сытник.

После этого фирму из орбиты Пашинского поймали на тайных контрактах с Минобороны на сотни миллионов.