НАБУ начало "трусить" обысками фигурантов коррупционного скандала в оборонке

НАБУ / radiosvoboda.org

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро в четверг, 7 марта, проводят обыски у бывшего замсекретаря СНБО Олега и его сына Игоря Гладковского, а также у Виталия Жукова и Андрея Рогозы − фигуранты расследования коррупционных схем в госконцерне Укроборонпром.

Соответствующее сообщение директор НАБУ Артем Сытник озвучил на брифинге для журналистов. Он также напомнил, что по материалам журналистского расследования проекта Наші гроші в НАБУ зарегистрировали два уголовных дела.

Читайте такжеВосемь выводов из "дела Гладковского""Сегодня в рамках одного из них был проведен ряд обысков, около 20, в том числе по месту жительства Игоря и Олега Гладковских, Виталия Жукова, Андрея Рогозы и других граждан", − рассказал Сытник.

Напомним, ранее журналисты Наших грошей опубликовали расследование о хищениях в украинской оборонной сфере на сумму более 250 млн гривен, в котором якобы замешано окружение президента Петра Порошенко - близкие друзья и бизнес-партнеры, в том числе Олег Гладковский с сыном Игорем. Из-за вспыхнувшего скандала глава государства 4 марта уволил Гладковского-старшего с должности первого замсекретаря СНБО. Далее Гладковский-младший записал видеоответ журналистам, в котором пообещал раскрыть источники "слива" их расследования. Позднее в Укроборонпроме категорически опровергли информацию о махинациях с приборами для самолетов. Затем Игорь Гладковский пожаловался на негативные перемены в жизни из-за коррупционного скандала.