Фирму из орбиты Пашинского поймали на тайных контрактах с Минобороны на сотни миллионов

Сергей Пашинский / УНИАН

В январе на счет компания Украинская бронетехника Государственное казначейство перечислило 200 млн гривен для выполнения тайного соглашения с Минобороны.

По данным главы экспертной организации StateWatch Глеба Каневского, проплата была осуществлена в рамках государственного оборонного заказа на поставку бронемашин Варта, а сама компания связана с председателем парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергеем Пашинским.

Каневский сообщил, что директор Украинской бронетехники Александр Кузьма является родственником известного в фармбизнесе Николая Кузьмы, который в 2014 году был помощником Пашинского.

Эксперт также утверждает, что в начале двухтысячных Николай Кузьма был помощником народного депутата Раисы Богатыревой, в то время члена Партии регионов, которая позже стала министром здравоохранения.

"Тайная оплата без конкурса вне Prozorro за автомобиль, который имеет несколько конкурентов на рынке Украины и о технических характеристиках которого достаточно информации в сети Интернет, свидетельствует о том, что Минобороны могло сделать свой выбор в пользу "Варта" под давлением политиков", - говорит Каневский.

Как пишет Экономическая правда, Минобороны пытается взыскать штрафные санкции с Украинской бронетехники на 7 млн грн за недобросовестное выполнение тайных контрактов в предыдущие годы.

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Каневский также добавил, что Украинская бронетехника – это малоизвестная частная фирма, которая до 2015 года называлась ООО Укрглавпак и специализировалась на производстве тары из пластмассы.

Ранее журналисты Наших грошей опубликовали расследование о хищениях в украинской оборонной сфере на сумму более 250 млн гривен, в котором якобы замешано окружение президента Петра Порошенко - близкие друзья и бизнес-партнеры, в том числе Олег Гладковский с сыном Игорем.

Из-за вспыхнувшего скандала глава государства 4 марта уволил Гладковского-старшего с должности первого замсекретаря СНБО.

Позднее в США потребовали рассекретить госзаказ Укроборонпрома.