Дубинский: На военном параде-2018 Bentley Пашинского будет самым высокотехнологичным достижением за годы войны

Репетиция парада. / Президент Петр Порошенко

Украинский журналист Александр Дубинский скептически оценил образцы военной техники, которую собрались демонстрировать на военном параде ко Дню независимости Украины-2018.

"Не совсем понимаю, чем мы собираемся хвастаться? Недоработанными САУ "Богдана"? Танками Т-64, снятыми с производства в 1987 году? Единственным существующим Т-84 ("Оплот")?" — написал Дубинский у себя в Facebook.

При этом он поинтересовался, на что пошли деньги, которые украинцы "платят в качестве военного сбора".

Читайте такжеПашинский предлагает давать уголовный срок журналистам за расследования в сфере обороны"В этом случае на параде будет вполне достаточно Bentley Bentayga (нардепа Сергея — ред.) Пашинского. Это самое высокотехнологичное достижение военной промышленности за годы войны", — с сарказмом резюмировал журналист.

В комментариях люди пишут: "Трамп от парада отказался, посчитав это дорогим удовольствием. А, наши безштаньки… гуляют вовсю!", "Хвастаемся довольным хлебалом уходящего главкома. Думаю, для его последнего парада нужен мавзолей" и т.п.

/ facebook.com/dubinskyi

Министр обороны Степан Полторак заявил, что в военном параде ко Дню независимости Украины 24 августа участие примут 18 подразделений из других стран, в том числе и стран-членов НАТО.

Также мы публиковали программу мероприятий ко Дню независимости: куда сходить и что посмотреть в Киеве. На Крещатике пройдет торжественный военный парад.

Напомним, в центре Киева зенитная установка "Бук" после репетиции парада ко Дню независимости врезалась в стену бизнес-центра "Астарта" на улице Ярославской. Позднее было опубликовано видео инцидента.

Об истории и традициях Дня независимости в Украине читайте в нашем материале Сколько выходных на День независимости-2018: как отдыхаем в августе.

Как сообщалось, в столицу постоянно прибывает военная техника и солдаты, которые в день парада пройдут по главной улице страны. Одна из таких колонн попала на видео.

Напомним, в посольстве Украины анонсировали появление представителя Трампа на параде по случаю Дня независимости Украины. Советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон на следующей неделе планирует посетить Украину.

В 2018 году в Киеве в параде в честь 27-летия независимости страны участие впервые примут новейшие образцы артиллерийской и ракетной техники отечественного – украинского – производства. Ожидается, что гости парада увидят высокоточную систему залпового огня "Ольха", оперативно-тактический комплекс "Сапсан", автоматизированную ракетную систему залпового огня (РСЗО) "Верба", новую самоходную 155-мм гаубицу "Богдана" и другие новинки.