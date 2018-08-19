Обнародовано видео, как в Киеве БТР врезался в бизнес-центр

Зенитную установку занесло на повороте / Громадське

В центре Киева зенитная установка "Бук" после репетиции парада ко Дню независимости врезалась в стену бизнес-центра "Астарта" на улице Ярославской.

Видео инцидента опубликовал в Facebook очевидец происшествия Вова Золкин.

"Остается надеяться, что публикации этой зенитной установки, которая по непонятным причинам въехала в здание БЦ на Подоле, прервет гегемонию сисек Мосичука. Еще бы хотелось, чтобы ракеты не начали самостоятельно стрелять, детонировать и т.д., ведь это только репетиция парада, сам парад еще впереди..." – прокомментировал видео автор.

В ролике видно, как колонная военной техники следует по центральной улице столицы, возвращаясь с репетиции парада. На повороте одну из машин занесло, и она влетела в стену бизнес-центра, разбив плитку на фасаде. Некоторые очевидцы инцидента начали аплодировать, но большинство присутствующих были охвачены паникой.

Напомним, в Киеве прошла репетиция военного парада ко Дню независимости Украины.