Скандал в Укроборонпроме: трое фигурантов уже вышли под залог

Фигуранты дела о хищении в оборонке вышли под залог / Униан

Директора украинского госпредприятия Спецтехноэкспорт Владислава Бельбаса и директора департамента этой компании Дениса Панасенко, которых ранее суд арестовал на два месяца, освободили из-под ареста под залог.

"Под залог из Лукьяновского СИЗО вышли ранее арестованные директор Спецтехноэкспорта Владислав Бельбас и двое экс-сотрудников предприятия. Это предыдущий глава компании Павел Барбул и экс-директор департамента Денис Панасенко", — отмечается в сообщении Спецтехноэкспорта.

Топ-менеджеров обвиняют в растрате 55 млн гривен бюджетных средств. При этом Бельбас внес залог в размере 7 млн гривен, Панасенко — 5 млн гривен, а Барбул — 2 млн гривен.

Читайте также"Не жилец": журналист прокомментировал интервью Порошенко украинским телеканаламКак ранее сообщалось, бывший и действующий директора госпредприятия Спецтехноэкспорт, которое входит в Укроборонпром, задержаны детективами НАБУ и САП по подозрению в растрате 2,225 млн долларов.

Напомним, журналисты Наших грошей опубликовали расследование о хищениях в украинской оборонной сфере на сумму более 250 млн гривен, в котором якобы замешано окружение президента Петра Порошенко - близкие друзья и бизнес-партнеры, в том числе Олег Гладковский с сыном Игорем.

Как сообщалось, НАБУ начало "трусить" обысками фигурантов коррупционного скандала в оборонке. Информацию об обысках озвучил лично директор ведомства Артем Сытник.

При этом фирму из орбиты Пашинского поймали на тайных контрактах с Минобороны на сотни миллионов. На счет Украинской бронетехники Госказначейством было перечислено 200 млн гривен.