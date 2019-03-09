Жителям Закарпатья подарили дополнительный выходной

Геннадий Москаль добавил своей области выходной / УНИАН

Председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль подписал распоряжение о дополнительном выходном. Отдыхать жители региона будут 15 марта.

Как сообщается на официальном сайте Москаля, этот день будет выходным в честь 80-й годовщины Карпатской Украины.

"Согласно распоряжению председателя ОГА, председателям райгосадминистраций, руководителям предприятий, учреждений и организаций рекомендовано перенести рабочий день с пятницы, 15 марта, на субботу, 6 апреля", - говорится в сообщении.

В области приняли решение отметить этот день, поскольку 15 марта 1939 года сейм Карпатской Украины провозгласил государственную независимость и принял конституцию, в которой определил государственным языком украинский, государственным флагом - сине-желтый флаг, гербом - изображение медведя с сине-желтыми полосами и трезубцем, а гимном Ще не вмерла Україна.

"Это одна из самых выдающихся дат в истории Закарпатья, поэтому и сейчас этот день заслуживает того, чтобы быть выходным. Тем более, что в этом году у нас юбилейная годовщина, которую будут отмечать на государственном уровне, а на Закарпатье - с участием руководства государства", - говорится в сообщении.

Напомним, глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что в Украине подготовлен законопроект, согласно которому предусмотрен перенос выходного дня с 9 на 8 мая.