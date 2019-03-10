"Ментальные титушки": Геращенко обвинила участников Нацкорпуса в провокациях в Черкассах

Ирина Геращенко / ее страница в Facebook

Состоявшийся накануне инцидент с потасовкой в Черкассах с участием представителей партии Национальный корпус – сценарий дестабилизации и попытки влияния на избирательный процесс-2019.Такое сообщение опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко.

"Воевать – на фронт. Все остальные игры мускулами в мирных городах – это провокация. Я возмущена провокацией, устроенной неизвестным молодыми людьми в моих родных Черкассах, в 205-ю годовщину со дня рождения Тараса Шевченко. Как бы громко ни называли себя провокаторы – ментально они титушки. Сегодня люди, которые почему-то уверовали, что они имеют право на силу, информационно расстреливают 205-ю годовщину со дня рождения Тараса. У меня вопрос к Министерству внутренних дел: вы не заигрались в политику, друзья?" – написала она.

Напомним, в субботу, 9 марта, радикалы собрались на Майдане Незалежности в Киеве и потребовали расследовать недавний коррупционный скандал в госконцерне Укроборонпром. Участники протестов пришли к зданию Администрации президента Украины и предприняли попытку прорвать кордон полиции. После неудачной попытки они направились в Черкассы, где выступал президенту Порошенко. Применив пиротехнику, они попытались прорваться к президенту. Защищая его, пострадали 15 правоохранителей. Позднее глава МВД Арсен Аваков пригрозил уголовными делами всем, кто устраивал "хардкор" в Черкассах.