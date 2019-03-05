Коррупция в оборонке: В НАБУ открыли дело по "откату Гладковского"

НАБУ / УНИАН

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро проанализировали новую часть расследования программы Наші гроші по поводу коррупции в украинской оборонной сфере и зарегистрировали уголовное производство по факту присвоения, растраты имущества или овладения им через злоупотребления служебным положением

Такое сообщение во вторник, 5 марта, опубликовали представители пресс-службы НАБУ на своей странице в соцсети Facebook.

"Сведения в ЕРДР внесены по факту завладения средствами госбюджета, совершенного по предварительному сговору группой лиц в особо крупном размере путем злоупотребления служебным положением должностными лицами из числа руководителей государственной компании "Укрспецэкспорт", при осуществлении закупки деталей и комплектующих для авиатехники", − говорится в тексте.

Кроме того, в НАБУ заявили, что приведенные факты и переписки между фигурантами, обнародованные в очередной части вышеупомянутого расследования журналистов из Генпрокуратуры в антикоррупционное ведомство никогда не передавались.

Напомним, ранее журналисты Наших грошей опубликовали расследование о хищениях в украинской оборонной сфере на сумму более 250 млн гривен, в котором якобы замешано окружение президента Петра Порошенко - близкие друзья и бизнес-партнеры, в том числе Олег Гладковский с сыном Игорем. Из-за вспыхнувшего скандала глава государства 4 марта уволил Гладковского-старшего с должности первого замсекретаря СНБО. Позднее Гладковский-младший записал видеоответ журналистам, в котором пообещал раскрыть источники "слива" их расследования. Позднее в Укроборонпроме категорически опровергли информацию о махинациях с приборами для самолетов.

