Киевлян предупредили о непогоде: закройте окна и спрячьтесь в укрытии

Киевлян предупредили о мощных порывах ветра / dp.dsns.gov.ua

В Киеве утром и днем 11 марта ожидаются сильные порывы ветра 15-20 м/с., сообщили в Украинском гидрометцентре.

В этой связи Управление по вопросам гражданской защиты Киевской городской госадминистрации призывает жителей города быть осторожными, все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть на улицу, держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Кроме того, в случае сильного ветра рекомендуется укрыться в ближайшем помещении или природном укрытии.

При падении деревьев или веток, при травмировании людей и др. немедленно нужно информировать экстренные службы по телефонам 101 или 103.

Напомним, ранее синоптик предупредил о весенних погодных сюрпризах.