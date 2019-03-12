"Порошенко не нужно правосудие": журналисты напомнили о нераскрытом убийстве Шеремета

Журналисты напомнили о нераскрытом убийстве Павла Шеремета / УНИАН

Глава Комитета защиты журналистов (CPJ) Джоэл Саймон считает, что убийство журналиста Павла Шеремета не раскрыто, потому что президент Петр Порошенко не хочет правосудия.

"Или президент не хочет правосудия, или есть какие-то силы в Украине, которые его сдерживают от действий в этом деле", - заявил он в интервью Громадському.

Он также напомнил, что в 2017 году Порошенко пообещал, что будут результаты расследования, о которых он отчитается на пресс-конференции, однако встреча с журналистами так и не состоялась.

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Саймон подчеркнул, что нераскрытое убийство Шеремета посылает месседж для тех, кто убивает журналистов в Украине, что им все может сойти с рук.

По его словам, руководство CPJ и европейские власти были готовы оказать поддержку в расследовании, но украинская сторона на сотрудничество не пошла.

Он добавил, что "украинское правительство или не хочет, или не может защитить журналистов, особенно в критический момент истории, когда журналистам приходится рисковать".

Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко признал, что расследование убийства Шеремета не продвигается.