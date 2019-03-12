"Порошенко не нужно правосудие": журналисты напомнили о нераскрытом убийстве Шеремета

12 марта 2019, 11:58

Украинское правительство или не хочет, или не может защитить журналистов, считает Джоэл Саймон.

Шеремет
Журналисты напомнили о нераскрытом убийстве Павла Шеремета / УНИАН

Глава Комитета защиты журналистов (CPJ) Джоэл Саймон считает, что убийство журналиста Павла Шеремета не раскрыто, потому что президент Петр Порошенко не хочет правосудия.

"Или президент не хочет правосудия, или есть какие-то силы в Украине, которые его сдерживают от действий в этом деле", - заявил он в интервью Громадському.

Он также напомнил, что в 2017 году Порошенко пообещал, что будут результаты расследования, о которых он отчитается на пресс-конференции, однако встреча с журналистами так и не состоялась.

Читайте такжеУбийство Шеремета. Нацполиция засекретила все решения судов

Саймон подчеркнул, что нераскрытое убийство Шеремета посылает месседж для тех, кто убивает журналистов в Украине, что им все может сойти с рук.

По его словам, руководство CPJ и европейские власти были готовы оказать поддержку в расследовании, но украинская сторона на сотрудничество не пошла.

Он добавил, что "украинское правительство или не хочет, или не может защитить журналистов, особенно в критический момент истории, когда журналистам приходится рисковать".

Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко признал, что расследование убийства Шеремета не продвигается.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Петр Порошенко Павел Шеремет
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

12:23
В Раде требуют публично заслушать информацию о коррупционных схемах в оборонной сфере
12:12
"Рэкет и рейдерство": в Кремле устроили истерику из-за угроз США против Северного потока-2 Видео
11:58
"Порошенко не нужно правосудие": журналисты напомнили о нераскрытом убийстве Шеремета Видео
11:50
Известная украинская певица была срочно госпитализирована в Болгарии
11:37
"Когда мусорки покажут дно, начнут жрать друг друга": появилось видео, как россияне толпятся в очереди к помойке Видео
11:23
"Потрясающая работа": The Hardkiss выпустили клип на песню "Серце" Видео
11:17
От марихуаны до ЛСД: украинские школы опутали сети наркоторговцев – СМИ Видео
11:09
Спустя полгода в России решили возмутиться из-за разрыва Украиной договора о дружбе Видео
11:09
Обещание протолкнуть Закон "О концессии" - предвыборный пиар - эксперты
10:48
Канал HBO показал первый тизер сериала "Чернобыль" Видео
10:47
Новые подробности скандала в оборонке: в ГПУ прокомментировали обвинения Видео
10:35
Массовка на автобусах и стычки на митинге: стала известна стоимость форума Порошенко в Днепре Видео
10:34
Почему пропагандисты РФ гибридно убеждают всех в антироссийскости Порошенко мнение
10:17
Неожиданно: Сергей Бабкин снова станет отцом
10:10
"Вся их мощь – миф и пропаганда": оборонный эксперт пояснил, почему РФ сама заняла позицию проигравшего Видео
09:56
"Бить по рукам": Билецкий пообещал присмотреть за Аваковым на выборах Видео
09:34
Смертельный ураган: в Украине 537 населенных пунктов остались без электроснабжения Видео
09:31
"Крым – раковая опухоль и яд": российский политолог пояснил, на что приходится идти РФ ради полуострова Видео
09:13
И снова мимо кассы: эпопея с выходом IKEA на украинский рынок продолжается
09:03
Мертвые туши: в Киеве озеро превратилось в свалку дохлой рыбы Видео
08:57
В чем Зеленский уже перегнал Порошенко и что это значит мнение
08:56
И снова рука Кремля: курс доллара обвалился Видео
08:21
"Уверенности нет": Коболев предрек мрачное будущее газовому транзиту через Украину Видео
07:56
Зачем официальные аваковцы сталкиваются с аваковцами неофициальными? мнение
07:44
Стало известно, что Порошенко посулил Варфоломею в обмен на томос Фото Видео
07:13
"Это чушь": Аваков высказался о беспорядках в Черкассах Видео
06:27
Нибиру нацелилась на тайное логово земных астрологов Видео
06:07
Плюсплюс представил серию книг-конструкторов "Моя творческая энциклопедия"
06:01
"Полный контроль": эксперт раскрыл план Путина по Украине после выборов
06:00
Путин "сходит с ума" и берет под контроль интернет и религию – CNN
05:48
Рекордное фиаско в роковую дату: что будет с курсом в Украине в ближайшее время Видео
05:33
Мокрый снег: кому грозит непогода во вторник и когда ждать потепления Видео
05:03
Трамп запросил у Конгресса $500 млн на борьбу со "злом" из РФ
04:44
"Она сказала "да": Дженнифер Лопес выходит замуж
04:39
Что стоит за дружбой Путина и Эрдогана
04:22
"Пластика изуродовала": Анна Седокова шокировала сеть внешним видом
03:40
Россия и Китай будут совместно производить 40-тонный вертолет
03:40
I wanna be your dog: Известная телеведущая засветила голое тело ради животных - опубликованы фото Фото
03:23
После выборов, Россия поменяет "газовую" политику в отношении Украины – Financial Times
02:59
Дикие приключения монашки: Алина Гросу представила новый клип Видео
02:51
Ученые выяснили, от каких сексуальных фантазий женщины заводятся сильнее всего
02:37
Как Украина реформирует военно-морской флот до 2035 года
02:14
Дуа Липа показала сочные ягодицы в бикини
02:04
Названы темы, интересующие украинок на порносервисе PornHub
01:49
Пасха 2019: какие выходные ждут украинцев Видео
01:36
Манафорт был агентом Украины, а не России – National Review
01:11
Украинцам пообещали рост средней зарплаты в 2019 году до 12 тысяч грн – при одном условии Видео
00:50
Вятрович намерен изменить даты основания Днепра и Одессы
00:29
Аваков обвинил Порошенко в подкупе избирателей за бюджетные деньги
00:03
Названа официальная причина смерти вокалиста The Prodigy Флинта
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться