Украина впервые включена в список стран, где журналистов сажают за профдеятельность

Украина впервые попала в рейтинг стран, в которых сажают в тюрьмы журналистов за профессиональную деятельность.

Об этом сообщает Комитет по защите журналистов (CPJ).

"Численность журналистов, посаженных в тюрьмы по всему миру, достигла нового рекордного уровня в 2017 году, и уже второй год подряд более половины тех, кто томится за решёткой за свою репортёрскую деятельность, находятся в Турции, Китае и Египте. Это является свидетельством гнетущей неспособности мирового сообщества справиться с глобальным кризисом в сфере свободы прессы", — говорится в сообщении.

По статистике организации в мире за решеткой находится 262 журналистов. Это новый антирекорд. В прошлом году было зафиксировано 259 заключенных.

"CPJ считает, что журналистов нельзя арестовывать за профессиональную деятельность. В течение прошлого года под влиянием организации досрочно выпустили по меньшей мере 67 журналистов во всем мире ", — говорится в сообщении.

Среди стран антирекордсменов Турция, Китай и Египет. Больше всего заключенных журналистов находится в Турции— 73 человека. Это уже второй год, когда правительство Эрдогана получает такой титул.

"Несмотря на освобождение нескольких журналистов в 2017 году, Турция остаётся главным мировым тюремщиком второй год подряд, имея за решёткой 73 репортёров (по сравнению с 81 в прошлом году). Еще десятки человек ожидают суда; регулярно проводятся новые аресты", — говорится в документе.

Украина впервые попала в список вместе с такими странами, как Алжир, Камбоджа, Демократическая Республика Конго, Эквадор, Экваториальная Гвинея, Гватемала, Ирак, Марокко, Нигер, Пакистан, Республика Конго, Сомали и Уганда.

Напомним, 17 ноября стало известно, что в Минске задержали украинского журналиста Павла Шаройко. Его обвинили в шпионаже и заявили, что он является кадровым сотрудником разведки Украины.