Луценко признал, что расследование убийства Шеремета не продвигается

Юрий Луценко признал, что за два года следователи практически не продвинулись по делу Шеремета / УНИАН

Единственный результат, который сумели продемонстрировать украинские следственные органы в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета, которого взорвали в автомобиле в центре Киева летом позапрошлого года - это отрицательный.

"В деле Шеремета, действительно, я признаю, вся правоохранительная система пока что не дала результата", – заявил генеральный прокурор Юрий Луценко в эфире телеканала "Прямой"

Читайте такжеВ ГПУ не обнаружили в убийстве Павла Шеремета признаков терактаЗа два года следствию не удалось установить даже личности исполнителей, что уж говорить об организаторах и заказчиках.

"Нет даже исполнителей", – констатировал генпрокурор.

Напомним, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве из-за взрыва авто, в котором он ехал. 22 числа с ним прощались в столице, а 23 — похоронили в Минске.