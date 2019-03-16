На митинге Москаль вырвал их рук мужчины фото, адресованное Порошенко

Москаль традиционно не церемонится с нарушителями порядка / УНИАН

В Ужгороде на митинге, посвященном визиту президента Петра Порошенко в город в рамках предвыборной кампании, губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль вырвал фото из рук мужчины, которое тот пытался показать главе государства.

Видео опубликовал в Facebook очевидец произошедшего Ярослав Сайкевич.

В ролике видно, как Порошенко в окружении охраны проходит вдоль шеренги людей, которые пришли на встречу с президентом. Следом идет губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль. Один из мужчин пытается вручить президенту какой-то лист бумаги. Однако Москаль со злостью выхватывает его, рвет на мелкие кусочки и швыряет. Затем губернатор эмоционально что-то говорит и показывает мужчине.

Фото загроза Охорона Петро Порошенко не змогла захистити гаранта від поглядів на фотографію, тільки надшвидким рухом Hennadii Moskal вдалося знешкодити фото загрозу для очей #Президента. Випадково не Анатолий Шарий ШарийNET на фото? #Ужгород 15.03.2019 Доста #ДостаУкраїна https://www.youtube.com/watch?v=51ySGeqIFbA Опубликовано Ярославом Сайкевичем Пятница, 15 марта 2019 г.

Как ранее сообщалось, во время визита Петра Порошенко в Ковель полицейские вместе с охраной президента вытолкали неугодных журналистов с предвыборного митинга.

Напомним, в центре Луцка накануне визита Порошенко вывесили 30-метровый баннер с надписью: "Ты стал президентом на крови ребят 51 ОМБР. Чтобы скрыть свои преступления, твои генералы ее уничтожили. Волынь такого не прощает".