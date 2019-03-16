"Порошенко взяли за свинарчуковое место": эксперт прокомментировал акцию Нацкорпуса под АП

Нацкорпус / Reuters

Сторонники президента Петра Порошенко "прозрели" в отношении исходящей от радикалов Нацкорпуса угрозы.

Такое мнение высказал эксперт-международник Олег Волошин в Facebook, комментируя субботнюю акцию националистов возле здания Администрации президента.

"Воодушевляет зрелище "прозрения" порохоботов по поводу угроз, исходящих от радикальных националистов в целом и Нацкорпуса в частности. Сначала Порошенко позволил превратить страну в отстойник неонацистов со всего мира (что прозвучало эхом даже в теракте в Новой Зеландии), а когда камераден взяли его за свинарчуковое место, сразу на самом честном "Прямом" канале вдруг выходит расследование о деструктивной роли НК. Причем один из спикеров расследования совершенно отбитый, но курируемый СБУ Карась из откровенно неонацистской С14. Билецкий хоть очень умный. А с властью остались только тупые", - написал Волошин.

Напомним, в субботу, 16 марта, на Майдане Незалежности в центре Киева началась запланированная на 12.00 акция протеста представителей Национального корпуса под лозунгом "Свинарчуков Порошенко - за решетку!"

9 марта, радикалы собрались на Майдане Незалежности в Киеве и потребовали расследовать коррупционный скандал в Укроборонпроме. Участники протеста пришли к зданию Администрации президента, где попытались прорвать кордон полиции. После этого они направились в Черкассы, где Порошенко находился с визитом. Применив пиротехнику, протестующие попытались прорваться к президенту. Защищая Порошенко, пострадали свыше 20 правоохранителей.

После этого представители Нацкорпуса совместно с Нацдружинами проводили подобные акции в Житомире, Чернигове и Луцке.