Метинвест объяснил пожар на Азовстали штатной ситуацией

Зарево над Азовсталью возникло в результате слива шлака / Фото: скриншот из видео

В горно-металлургической компании Метинвест отреагировали на информацию о пожаре на комбинате Азовсталь, подчеркнув, что пожара не было, а возгорание жители Мариуполя увидели из-за слива шлака.

"Зарево в небе над Азовсталью - следствие обычного слива шлака, а не пожар, как об этом сообщают социальные сети. 17 марта 2019 года с 18:00 до 19:00 на металлургическом комбинате Азовсталь проводился ежедневный слив попутных продуктов производства - шлака. Эта процедура обязательна в производстве и не несет повышенной нагрузки на окружающую среду", - цитирует Интерфакс-Украина комментарий пресс-службы Метинвеста.

Отмечается, что зарево было масштабным из-за того, что слив шлака производился сразу на трех участках.

"Учитывая, что время суток темное, образовалось яркое свечение, которое могли видеть жители города и выдали в социальных сетях видео с необоснованными комментариями, что якобы на предприятии произошел пожар", - отмечается в заявлении группы.

В компании заявили, что зарево возникло в результате абсолютно штатной и контролируемой ситуации, поэтому оснований для паники нет. Данную информацию подтвердили СМИ в ГСЧС в Донецкой области.

Как ранее сообщалось, на Азовстали сообщили, что до 2021 года в Мариуполе должна закончиться основная модернизация заводов, что будет способствовать улучшению экологической ситуации в регионе.