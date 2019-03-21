Борьба с юмором: В Киеве мужчина из-за анекдотов устроил стрельбу из пистолета

В ночь со среды на четверг, с 20 на 21 марта, в Киеве медики госпитализировали мужчину, который получил две резиновые пули в живот на улице имени Раисы Окипной – неподалеку от станции метро Левобережная.

Соответствующее сообщение опубликовал портал Информатор. Согласно обнародованным данным, пострадавший вместе с приятелями в послеполуночные часы громко рассказывали анекдоты на улице возле многоэтажки. Затем один из жителей дома с матерщиной сделал им замечание из окна своей квартиры.

Далее, из двора многоэтажки вышел мужчина, выстрелил по компании из пистолета несколько раз и скрылся.

Медики из бригады скорой помощи, прибывшие на место, забрали пострадавшего в больницу. Сейчас в инциденте разбираются полицейские.

Напомним, ранее в Киеве мужчина устроил стрельбу в троллейбусе. Позднее в столице обстреляли Голосеевский райсуд.