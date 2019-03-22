"Сс*т в глаза всей стране с телеэкрана": соцсети взорвались после визита Бойко и Медведчука в Москву

Встреча в Москве стала шоком и неожиданностью для украинского общества / скриншот из видео

Кандидат в президенты Юрий Бойко и бизнесмен Виктор Медведчук 22 марта встретились в Москве с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой Газпрома Алексеем Миллером, спровоцировав резонанс в украинском сегменте соцсетей.

Пользователи начали активно обсуждать визит к агрессору политиков, один из которых претендует на высший государственный пост. Большинство авторов не скрывали возмущения и разочарования, многие делали прогнозы, поскольку такая дружба с Москвой неизменно должна вызвать реакцию Киева.

"Москва демонстрирует - кого она поддерживает на этих выборах, с кем она готова договариваться. Вряд ли это кардинально изменит расстановку сил среди лидеров избирательной гонки. Но, безусловно, это прибавит голосов Юрию Бойко, прежде всего за счет украинских избирателей, симпатизирующих России и которые колеблются в своих симпатиях между Бойко и Вилкулом. Безусловно, в шоколаде (в разных смыслах) - Виктор Медведчук. Он вновь демонстрирует, что является главным модератором в отношениях украинских политических элит с Кремлем. Но еще один выгодоприобретатель от этого события - Петр Порошенко, как это ни парадоксально. Опять актуализируется тема реванша пророссийских сил. Порошенко получает классный пропагандистский пас от Медведчука", - пишет свое мнение в Facebook политолог Владимир Фесенко.

"Зачем это делалось? Чтобы Порошенко напугал страну этой картинкой. И заявил: или он якобы "патриот", или вот такой пророссийский реванш. И одновременно Бойко якобы просто так заявил о готовности объединиться с Тимошенко. Для ее дискредитации. Москва спасает безрейтингового Петра всеми силами. А в итоге теперь Юго-Восток проголосует за Тимошенко. А то ведь неизвестно, что там Бойко (при согласии Порошенко) обещал в Кремле - какую очередную Новороссию", - отмечает Дмитрий Корнейчук.

"Сейчас товарищи из России снова пытаются продать украинскому избирателю дружбу на основе "экономического сотрудничества и дешевых цен на газ". Россияне основательно вложились в Северный поток-2 и теперь для Бойко откажутся от своего "золотца"? Держи карман шире!!! Снова и снова! По кругу! Только сейчас в РФ будут нашептывать "братский народ" и долбить по свободной Украине из артиллерийских оружий. Команда Бойко-Медведчука уже признала аннексию Крыма и "гражданскую войну" на Донбассе. В Кремле сделают из этого только один вывод: если схавали захват 7% украинских территорий, можно двигаться дальше, в глубь Украины", - констатирует журналист Роман Цимбалюк.

"Этим шагом Бойко загнал себя в нишу "ставленника Москвы", а это очень узкая и стремная в Украине ниша. В результате, как общенациональный украинский политик он теперь закончился. И "юзать" его можно разве что как пугало в разборках между правыми кандидатами. Например, кого Бойко публично поддержит во втором туре, тот и проиграл.

Одновременно Бойко освобождает место для других кандидатов в более широкой нише – нише русскоязычных украинцев, которые хорошо относятся к России, против бандеровского курса, но не в восторге от политики РФ последних пяти лет. Для кого? Например, для Вилкула, правда не знаю, потянет ли он. И даже для Зеленского", - заявляет Вячеслав Чечило.

"Враг, настоящий враг среди нас, не бутафорский, не выдуманный, враг, у которого большой офис с охраной в центре Киева, враг, который всеми силами показывает свои растущие силы и готовность подыграть Кремлю.

Это не какие-то тайные связи и инсайды, это никто не собирается скрывать - открытое получение заданий, инструкций во время войны, под грохот российской артиллерии и стоны раненых. Что это, если не легальная агентурная сеть? Съезд своей партии Медведчук провел в один день с форумом президента. А сегодня он ведет переговоры в день СБУ. Безнаказанность провоцирует вседозволенность. Пока враги - Медведчук, Козак, Бойко сидят в офисе в Киеве, и пытаются пролезть в Верховную Раду, война гораздо ближе, чем мы о ней думаем", - пишет журналист Юрий Бутусов.

"Для когнитивно зрелых патриотов, к числу которых я без лишней скромности причисляю себя, все не так очевидно, ведь сегодняшний путинско-медведчуковский плевок в лицо украинцам - это следствие умышленного преступного всепрощенчества именно Порошенко и его ненасытной команды. Причинно-следственные связи - неумолимая вещь. И если некоторые считают главным результатом президентства Порошенко томос и безвиз, я, к сожалению, считаю таким тотальную безнаказанность государственных преступников, которые снова толкают мою страну в потные объятия немытых. Прошу не писать мне о институциональной ограниченности полномочий президента. Когда Петру это выгодно, он это делает", - подчеркивает блогер Сергей Иванов.

"5 февраля ГПУ открыла дело на Медведчука за государственную измену. 22 марта Медведчук вместе с Бойко спокойно прилетел в Москву и проводит переговоры с лидером государства, которое оккупировало часть территории Украины и продолжает вести на востоке войну. Да еще и гордо транслирует это на своем телеканале. Так и живем. В заявлениях чиновников воинственный, напускной патриотизм, а на деле Медведчук сс*т в глаза всей стране с телеэкрана", - констатирует журналист Денис Казанский.

"Меня искренне радует поездка Бойко в Москву. Он все делает для того, чтобы не стать президентом. Хотя я не понимаю, чего он так напрягается? У него все равно нет никаких шансов. Хотя может поехал, чтоб узнать, как там его вышки поживают в аннексированном Крыму? Хотя если бы он привез наших моряков, которые находятся в российской тюрьме, то еще можно оправдать его поездку. Кстати, интересно будет ли проведен СБУ допрос Бойко после его возвращении по подозрению в государственной измене? Я, например, не понимаю зачем кандидату в президенты ездить к Медведеву. Я понимаю, что Медведчук к куму поехал, а вот Бойко в этом статусе зачем поехал? Или он теперь тоже кум и поехали сообразить на троих?" – считает нардеп Борислав Береза.

"Я не пойму, Грицак намекает, что Медведчук и Бойко являются офицерами спецслужб России? А почему СБУ пять лет формирует оценку, пока Медведчук скупает пачками телеканалы, партии, очень не хило закрепился на рынке сжиженного газа, который, кстати, зачистила в 2016 году СБУ от мелких трейдеров. Разве это можно было сделать без одобрения Порошенко? Почему СБУ, прокуратура и суды не разобрались с "вышками Бойко"? – озвучил вопросы политолог Юрий Романенко.

Напомним, СБУ намерена расследовать в правовом поле визит кандидата в президенты Юрия Бойко и его соратника по политсиле Виктора Медведчука в Москву и их встречу с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой Газпрома Дмитрием Миллером. Также данную резонансную встречу прокомментировали в НАК Нафтогаз.