Тимошенко показалось: в ЕС заявили, что никаких расследований против Порошенко не проводят

В ЕС опровергли заявление Тимошенко о расследовании против Порошенко / Униан

Несмотря на заверения лидера Батькивщины Юлии Тимошенко, что Кипрский суд, Британское агентство по мошенничеству в особо крупных размерах (SFO) и организация Евросоюза по борьбе с мошенничеством (OLAF) начали расследование против президента Петра Порошенко – в ЕС эту информацию опровергают.

Об этом сообщили в представительстве OLAF в Украине, пишет Европейская правда.

"OLAF подтверждает, что нет никаких расследований, связанных с президентом Украины. В случае возникновения какой-либо информации, которая может представлять интерес для расследования, OLAF оценит ее в контексте наших обычных процедур", — заявили там.

Ранее ресурс Ukrainianpapers опубликовал документы официального обращения в правоохранительные органы Кипра относительно расследования дела об уклонении от уплаты налогов фирмами, связанными с Петром Порошенко, Олегом Гладковским и Игорем Кононенко.

Напомним, журналисты проекта Наші гроші опубликовали результаты своего расследования о хищениях в украинской оборонной сфере на сумму более 250 млн гривен, в котором якобы было замешано окружение президента Петра Порошенко - близкие друзья и бизнес-партнеры, в том числе Олег Гладковский с сыном Игорем.

Из-за вспыхнувшего скандала глава государства 4 марта уволил Гладковского-старшего с должности первого замсекретаря СНБО. Позднее Порошенко заявил о том, что по факту хищений в Укроборонпроме было открыто около десятка уголовных дел.