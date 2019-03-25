Готовил теракт для СБУ под выборы: СМИ выяснили новые подробности о смерти убийцы водителя BlaBlaCar

25 марта 2019, 11:41

Возвращение Кингисеппа в столицу источник в полиции связывает с предстоящими выборами президента.

Новые подробности о смерти убийцы водителя BlaBlaCar в Киеве / Нацполиция

Погибший в Киеве 23 марта Луан Кингисепп (Лука), разыскиваемый по делу об убийстве водителя BlaBlaCar Тараса Познякова, мог работать на СБУ.

"Была информация, что Луку крышевала СБУ. Мы проследили несколько звонков тем же людям, которые впоследствии курировали Сергея Стерненко", – заявил Стране источник в полиции Киева.

Возвращение Кингисеппа в столицу он связывает с предстоящими выборами президента Украины 2019.

Читайте такжеПочему Порошенко после выборов светит скамья подсудимых"Скорее всего, в Киеве накануне выборов Лука появился неслучайно. И то, что он собирал самодельное взрывное устройство – тоже не стечение обстоятельств. Скорее всего Лука после убийства Познякова крепко сидел на крючке у своих кураторов из СБУ, которые поручили ему совершить провокацию вроде какого-то фейкового теракта. Который мог помешать выборам или, наоборот, отвлечь внимание людей от какого-то запланированного действия. Но произошел самоподрыв, такое бывает даже с опытными минерами", – пояснил источник.

  • В Киеве в результате взрыва погиб разыскиваемый по делу об убийстве водителя BlaBlaCar Цензор
  • В Киеве в результате взрыва погиб разыскиваемый по делу об убийстве водителя BlaBlaCar informator.ua
  • В Киеве в результате взрыва погиб разыскиваемый по делу об убийстве водителя BlaBlaCar informator.ua
  • В Киеве в результате взрыва погиб разыскиваемый по делу об убийстве водителя BlaBlaCar informator.ua
  • В Киеве в результате взрыва погиб разыскиваемый по делу об убийстве водителя BlaBlaCar Нацполиция
  • В Киеве в результате взрыва погиб разыскиваемый по делу об убийстве водителя BlaBlaCar Нацполиция

Квартиру в Голосеевском районе Киева (проспект Науки, 11) снимал другой человек, но жил там постоянно именно Кингисепп.

"Мы его долго искали (киевский областной уголовный розыск – ред.), но нас все время на шаг опережали. Его предупреждали о каждом нашем действии. Поначалу он скрывался во Львове, затем – в АТО. В АТО нам его помогали искать сами члены Правого Сектора – у них тоже имелись к нему претензии. Но он все время уходил с адресов за час-полтора до того, как мы приезжали на его задержание", – рассказал источник.

Напомним, в 2016 году Тарас Позняков на автомобиле Audi A6 выехал из Львова в Киев. По дороге он согласился подвезти двух человек, которые представились участниками АТО, однако до города не доехал, а исчез вместе с автомобилем, машину обнаружили в Киево-Святошинском районе.

Интерпол объявил в розыск подозреваемых в похищении Познякова - 36-летнего Дмитрия Голуба и 25-летнего гражданина России Луана Кингисеппа. 

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Киев взрыв смерть Blablacar
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