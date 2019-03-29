На этой неделе Украина переходит на летнее время: все, что нужно знать

Спать украинцы будут на час меньше.
Уже на этой неделе состоится перевод часов: Украина перейдет на летнее время 2019. Спать украинцы станут меньше.
Когда переводят часы в Украине 2019 на летнее время
В соцсетях уже шутят, что переводят часы на летнее время 2019 в Украине в день выборов – и это "символично", так как после этого точное время Киева начнет снова совпадать с московским временем.
Итак, переход на летнее время 2019 в Украине произойдет в ночь с 30 на 31 марта. Обратный переход на зимнее время 2019 в Украине состоится 27 октября.
Во сколько переводить часы на летнее время
Переводить стрелки часов на летнее время 2019 нужно в 3 часа утра – на один час вперед. То есть спать украинцы будут на час меньше.
Точное время: Киев
Точное киевское время всегда можно узнать благодаря специальному сервису:
|Точное время Киев
Перевод часов 2019 в Украине: влияние на здоровье
Из-за перевода стрелок многие люди жалуются на утомляемость раздражительность, а также снижение работоспособности и даже депрессию. Подробнее читайте в нашем материале Перевод часов в Украине 2019: что важно помнить.
Перевод часов: расписание поездов и прочий транспорт
В билетах поездов, самолетов и другого транспорта стоит время отправления и прибытия поездов уже с учетом перехода на летнее время. Поэтому в ночь перевода стрелок, чтобы не опоздать на транспорт, лучше выехать из дома заранее.
Почему Украина переходит на летнее время
Считается, что польза от перевода времени – это экономия энергоресурсов. Однако не все эксперты согласны с этим высказыванием. Подробнее читайте в нашем материале Когда переводят часы в 2019 и почему Украина переходит на летнее время.
Перевод часов в Украине 2019: когда отменят
В Кабмине Украины не исключают возможности перехода на одно время с Евросоюзом. Подробнее читайте в нашем материале Перевод часов: когда в Украине отменят переход на зимнее и летнее время.