Эксперт аргументировала вредные и полезные свойства авокадо

2 апреля 2019, 01:29

Диетолог утверждает, что этот фрукт содержит много важных для организма веществ, однако злоупотреблять им не стоит.

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Диетолог назвала авокадо кладезем полезных жиров / 1zoom.ru

Врач-диетолог Оксана Скиталинская пояснила, что авокадо считается очень полезным фруктом, который позволит получить массу необходимых для здоровья микроэлементов.

"Он богат ценными веществами, в частности, фолиевой кислотой. Среди прочего он помогает омолаживать клетки. Также авокадо содержит очень много мононенасыщенных жиров (омега-9 жирные кислоты), которые обладают противовоспалительными свойствами и много разных полезных эффектов", - сказала она во время чата в Главреде.

По мнению специалиста, польза авокадо не предусматривает необходимость его ежедневного употребления, поскольку важно делать упор на те продукты, которые выращены в нашем регионе.

Читайте такжеДиетолог объяснила, какой сыр и творог лучше есть"Но, несмотря на всю пользу авокадо, это не значит, что мы должны его употреблять ежедневно, потому что лучше усваиваются и воспринимаются организмом продукты, выращенные в нашем регионе, в которых содержатся привычные ферменты для нашей пищеварительной системы. То есть авокадо может присутствовать, как регулярно применяемый продукт, но необязательно каждый день", - акцентировала она.

Скиталинская подчеркнула, что отличным украинским аналогом авокадо могут стать привычные для организма орехи. Диетолог добавила, что привыкания к авокадо зафиксировано не было. Однако это весьма полезный продукт, который позволит заменить большое количество необходимых организму жиров.

Напомним, во время чата в Главреде Скиталинская развеяла миф о том, что правильное питание недоступно людям, которые живут в Украине на минимальную зарплату или пенсию.

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