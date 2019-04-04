Трое взрослых и ребенок: на Днепропетровщине угорела семья

Четыре человека умерли от отравления угарным газом.
В среду, 3 апреля в селе Железнодорожное Петропавловского района в Днепропетровской области случилась трагедия - в жилом доме отравились угарным газом четыре человека, в том числе, и ребенок 2005 года рождения.
"Предварительная причина - отравление угарным газом. Признаков пожара не обнаружено. Подразделения ГСЧС не привлекались. Причина и обстоятельства гибели выясняются", - сообщили в пресс-службе ГСЧС.
В полиции сообщают, что обследование в доме выявило минимальную тягу печного отопления.
Напомним, в начале этого года в Павлограде на шахте пять человек пострадали из-за вспышки метана.
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