Трое взрослых и ребенок: на Днепропетровщине угорела семья

В селе под Днепром угарный газ убил четверых человек / УНИАН

В среду, 3 апреля в селе Железнодорожное Петропавловского района в Днепропетровской области случилась трагедия - в жилом доме отравились угарным газом четыре человека, в том числе, и ребенок 2005 года рождения.

"Предварительная причина - отравление угарным газом. Признаков пожара не обнаружено. Подразделения ГСЧС не привлекались. Причина и обстоятельства гибели выясняются", - сообщили в пресс-службе ГСЧС.

В полиции сообщают, что обследование в доме выявило минимальную тягу печного отопления.

Напомним, в начале этого года в Павлограде на шахте пять человек пострадали из-за вспышки метана.

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