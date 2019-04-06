"Лгали и лгут": в ПЦУ взбунтовались против Фанара

В ПЦУ взбунтовались против Фанара / president.gov.ua

Митрополит Белгородский и Обоянский Иоасаф заявил о том, что положения, предложенного Константинопольским патриархатом устава об управлении ПЦУ, вредны для жизни Православной церкви Украины и даже антиканоничны.

Об этом идет речь в открытом заявлении священнослужителя, опубликованном на официальном ресурсе ПЦУ.

Он подчеркнул, что епископат не видел устава, подготовленного Фанаром, до самой последней минуты и обсуждал его, пользуясь лишь слухами и сведениями из Интернета.

"Проект текста, который и был принят, мы получили за 2 часа до самого голосования. На общее недоумение, по поводу неизвестности текста Устава, Святейший Патриарх говорил о том, что он и сам не видел Устава, но архиепископу Евстратию текст известен т.к. он обсуждал текст с "греками", - отметил Иоасаф.

Одним из камней преткновения стала позиция документа, согласно которому все заграничные приходы ПЦУ должны перейти под руководство Константинополя.

"По слухам от участников переговоров (митрополит Епифаний и архиепископ Евстратий) вопрос о диаспоре решился так – хотя в Уставе есть это требование (отхода диаспоры к Вселенскому Патриарху), но на деле это требование не будет выполняться – диаспора на полных правах останется в Церкви", - сказал митрополит Белгородский.

Вызвал споры и пункт устава о составе синода ПЦУ.

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"В уставе прописано – членами Синода будут все епископы по очереди, согласно Диптиху (старшинству хиротоний). Кто же будет определять персональный состав этого ротационного Синода? Устав говорит – назначает членов Синода Предстоятель. Т.е. от одного человека – Предстоятеля будут зависеть решения Синода. Он имеет возможность подобрать такой состав, который примет именно его решение. Этим в Церкви вводилось единовластие – отбрасывался принцип соборности. Каноны Церкви требуют, чтобы два раза в год собирались Соборы всех епископов для решения текущих дел Церкви. Поскольку собирать Собор два раза в год очень затруднительно даже по чисто техническим причинам, то на практике делают так – Архиерейский Собор избирает из своего состава несколько человек, которым и делегирует право решения текущих вопросов с непременным отчетом о деятельности Архиерейскому Собору и далее Поместному собору. Это требование Канонов. Если пункт Устава противоречит Каноническому Праву Церкви, он не легитимен. Его положения не законны", - уверен Иоасаф.

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Впрочем самой главной проблемой владыка видит то, что многое из обещанного накануне избрания главы ПЦУ не было выполнено. В первую очередь, речь идет о сохранении патриархом Филаретом всех рычагов управления над новой религиозной структурой.

"Лгали до Собора о двух Предстоятелях. Лгали, принимая Устав, текст которого не обсуждался и оказался совсем не похожим на обещанный. Лгали о том, что будет сразу собран поместный собор ПЦУ для урегулирования всех сомнительных вопросов бытия Церкви. Лгали и лгут о положении диаспоры, она все же отходит к Вселенскому Патриарху, или просто - в небытие. Только прямо не говорят об этом сейчас, не "форсируют" вопрос – пусть немного все утрясется и тогда без объяснений выставят за дверь, а пока мы должны не спеша собирать свои вещи. А сейчас еще и приписывают нам, диаспоре, прямое непослушание Вселенскому Патриарху. Мы, дескать, в нарушение собственного Устава, сами не хотим быть в юрисдикции Вселенского Патриарха. Лгали о том, что на богослужениях будут поминаться два Предстоятеля – Патриарх и Митрополит. А ведь где ложь, там и ее, лжи, отец. Где ложь, там пресекается Божия Благодать", - подчеркнул высокопоставленный представитель ПЦУ.

По его мнению, пастве сейчас нужно усилить молитвы о патриархе Филарете: "Всеукраинская паства Святейшего Патриарха Филарета, молитесь усердно Богу о своем Патриархе! Помните о том, что только и только его трудами мы имеем свою, теперь уже официально признанную Церковь! Теперешние возглавители Церкви вспомните о том, что именно он нашел вас, пасущих коров и гусей, вознес вас на вершину церковной жизни, дал вам все блага и духовные и материальные. Чем же вы платите Патриарху? Не даете ему дожить оставшиеся годы в покое, почете и тишине? Помните слова Божии – "Проклят Ханаан, раб рабов будет он...".

Напомним, ранее сообщалось о том, что сколько сотен приходов перешли из УПЦ МП в ПЦУ.