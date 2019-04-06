"Лгали и лгут": в ПЦУ взбунтовались против Фанара

6 апреля 2019, 13:15

Митрополит Иоасаф опубликовал официальное заявление.

томос
В ПЦУ взбунтовались против Фанара / president.gov.ua

Митрополит Белгородский и Обоянский Иоасаф заявил о том, что положения, предложенного Константинопольским патриархатом устава об управлении ПЦУ, вредны для жизни Православной церкви Украины и даже антиканоничны.

Об этом идет речь в открытом заявлении священнослужителя, опубликованном на официальном ресурсе ПЦУ.

Он подчеркнул, что епископат не видел устава, подготовленного Фанаром, до самой последней минуты и обсуждал его, пользуясь лишь слухами и сведениями из Интернета.

"Проект текста, который и был принят, мы получили за 2 часа до самого голосования. На общее недоумение, по поводу неизвестности текста Устава, Святейший Патриарх говорил о том, что он и сам не видел Устава, но архиепископу Евстратию текст известен т.к. он обсуждал текст с "греками", - отметил Иоасаф.

Одним из камней преткновения стала позиция документа, согласно которому все заграничные приходы ПЦУ должны перейти под руководство Константинополя.

"По слухам от участников переговоров (митрополит Епифаний и архиепископ Евстратий) вопрос о диаспоре решился так – хотя в Уставе есть это требование (отхода диаспоры к Вселенскому Патриарху), но на деле это требование не будет выполняться – диаспора на полных правах останется в Церкви", - сказал митрополит Белгородский.

Вызвал споры и пункт устава о составе синода ПЦУ.

Читайте такжеФиларет рассказал, как в ПЦУ относятся к главе бывшей УПЦ МП Онуфрию

"В уставе прописано – членами Синода будут все епископы по очереди, согласно Диптиху (старшинству хиротоний). Кто же будет определять персональный состав этого ротационного Синода? Устав говорит – назначает членов Синода Предстоятель. Т.е. от одного человека – Предстоятеля будут зависеть решения Синода. Он имеет возможность подобрать такой состав, который примет именно его решение. Этим в Церкви вводилось единовластие – отбрасывался принцип соборности. Каноны Церкви требуют, чтобы два раза в год собирались Соборы всех епископов для решения текущих дел Церкви. Поскольку собирать Собор два раза в год очень затруднительно даже по чисто техническим причинам, то на практике делают так – Архиерейский Собор избирает из своего состава несколько человек, которым и делегирует право решения текущих вопросов с непременным отчетом о деятельности Архиерейскому Собору и далее Поместному собору. Это требование Канонов. Если пункт Устава противоречит Каноническому Праву Церкви, он не легитимен. Его положения не законны", - уверен Иоасаф.

Читайте такжеСтало известно, что Порошенко посулил Варфоломею в обмен на томос

Впрочем самой главной проблемой владыка видит то, что многое из обещанного накануне избрания главы ПЦУ не было выполнено. В первую очередь, речь идет о сохранении патриархом Филаретом всех рычагов управления над новой религиозной структурой.

"Лгали до Собора о двух Предстоятелях. Лгали, принимая Устав, текст которого не обсуждался и оказался совсем не похожим на обещанный. Лгали о том, что будет сразу собран поместный собор ПЦУ для урегулирования всех сомнительных вопросов бытия Церкви. Лгали и лгут о положении диаспоры, она все же отходит к Вселенскому Патриарху, или просто - в небытие. Только прямо не говорят об этом сейчас, не "форсируют" вопрос – пусть немного все утрясется и тогда без объяснений выставят за дверь, а пока мы должны не спеша собирать свои вещи. А сейчас еще и приписывают нам, диаспоре, прямое непослушание Вселенскому Патриарху. Мы, дескать, в нарушение собственного Устава, сами не хотим быть в юрисдикции Вселенского Патриарха. Лгали о том, что на богослужениях будут поминаться два Предстоятеля – Патриарх и Митрополит. А ведь где ложь, там и ее, лжи, отец. Где ложь, там пресекается Божия Благодать", - подчеркнул высокопоставленный представитель ПЦУ.

По его мнению, пастве сейчас нужно усилить молитвы о патриархе Филарете: "Всеукраинская паства Святейшего Патриарха Филарета, молитесь усердно Богу о своем Патриархе! Помните о том, что только и только его трудами мы имеем свою, теперь уже официально признанную Церковь! Теперешние возглавители Церкви вспомните о том, что именно он нашел вас, пасущих коров и гусей, вознес вас на вершину церковной жизни, дал вам все блага и духовные и материальные. Чем же вы платите Патриарху? Не даете ему дожить оставшиеся годы в покое, почете и тишине? Помните слова Божии – "Проклят Ханаан, раб рабов будет он...".

Напомним, ранее сообщалось о том, что сколько сотен приходов перешли из УПЦ МП в ПЦУ.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
автокефалия Вселенский Патриархат Томос ПЦУ
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

14:43
"Похудел - помолодел!": Потап удивил фанатов преображениями во внешности
14:35
Российские корабли постреляли ракетами в акватории Черного моря
14:04
"Суицид тяжело больного": на Луганщине прогремел взрыв, есть жертва Фото
14:00
"Хамло": Порошенко пихнул журналиста после вопроса о ГПУ Видео
13:34
"Такой большой уже": Джамала умилила сеть нежным фото с сыном
13:34
Синоптики предупредили, когда Киев накроют дожди
13:15
"Лгали и лгут": в ПЦУ взбунтовались против Фанара Видео
12:47
Пальчевский рассказал, зачем анализы Зеленского отправили за границу Видео
12:42
"Есть кому рюмочку коньяку подать!": Панин разозлил сеть фото с 10-летней дочкой
12:20
"Погибли две девушки": на Киевщине угон машины 16-летним закончился трагедией
11:50
Слухи в "ЛНР": Пасечник уходит и нашел преемницу — блогер Видео
11:41
Девушка дня Instagram: модель с завидными формами Нади Косенок Фото
11:20
"Желудок слипнется": развенчаны мифы о супе Видео
11:12
Поздравления с Благовещением 2019: тексты, красивые картинки и анимация Фото Видео
11:01
Лорак, Maruv и Тодоренко: украинские звезды зажгли на музыкальной премии в России Фото
10:58
Почему армия выразила протест Порошенко мнение
10:35
"Убийственные козыри": политолог сказал, что нужно Порошенко для победы над Зеленским Видео
10:19
"В стриптиз подалась?": Глюкоза ошарашила сеть полуголым видом
10:09
Не грех: что делать на Благовещение, чтобы были деньги, здоровье и счастье Видео
09:41
Почему мы до сих пор не знаем, за что выступает Зеленский? мнение
09:02
Лазарева суббота 2019: когда отмечают и что делать в этот день Видео
08:37
Украинский цирк все равно лучше российского кладбища мнение
08:20
Экс-депутат Госдумы рассказал о расколе в Кремле из-за выборов в Украине Видео
07:53
У Зеленского раскрыли его действия в случае победы на выборах Порошенко Видео
07:38
Психолог рассказал, в какой образ вошел Порошенко Видео
07:25
"Провал" доллара: курс доллара в Украине пробил психологическую отметку
07:15
Порошенко vs Зеленский: состоятся ли дебаты и кто в них победит
06:56
Зеленский опять посадил Порошенко в "позу лотоса" мнение
06:32
Астролог рассказал о планах Путина на Донбассе
06:05
Показала все и сразу: Ирина Шейк похвасталась формами в откровенном наряде
05:29
"Порвет всех": астролог назвал победителя президентских выборов Видео
04:58
Цены подскочили на 40%: эксперт рассказал о новом подорожании продуктов Видео
04:10
"Бомба": Настя Каменских покрасовалась в сексуальном платье
03:33
"Не конец света": эксперт предупредил, когда каждый день будут катастрофы Видео
02:01
Украинец в руках пытался пронести в Беларусь 150 попугаев: опубликованы фото и видео Видео
01:09
Возможен ли союз России и Китая - Foreign Affairs
01:03
В Москве ушел из жизни экс-глава ФСБ и предшественник Путина
00:41
Названа дата боя Усика и Такама
00:25
Благовещение Пресвятой Богородицы 2019: что нельзя делать, а что нужно Видео
05 апреля, пятница
23:59
Общественное обещает устроить "мясорубку" между Зеленским и Порошенко Видео
23:38
Журнал Time поместил на обложку возвышающего над земным шаром Путина
23:13
Скандал в Европарламенте: ОБСЕ обвинили в пророссийской цензуре
22:47
"Требуем содержания": Вакарчук записал видеообращение о батле Зеленского и Порошенко Видео
22:23
Омелян анонсировал отмену железнодорожного сообщения с Россией
21:59
"Легализует" санкции против РФ: в Украине прокомментировали решение ВТО
21:51
В штабе Зеленского озвучили решение по дебатам на Олимпийском Видео
21:26
"Путин скачет на медведе": Шнуров написал стих о политическом цирке
21:18
Отмена томоса: в ПЦУ ответили на кляузу Онуфрия Варфоломею Видео
20:56
Порошенко отказался комментировать аферы Кононенко в энергетике
20:35
"Не стреляйте в музыканта": в Виннице нервный посетитель ресторана всадил в солиста 11 пуль
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться