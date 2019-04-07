Террористы в Донецке нагнали мирных жителей на митинг в честь годовщины группировки ДНР

Боевик ДНР / Остров

Жителей временно оккупированных районов Донецкой области и Донецка боевики согнали на площадь возле здания бывшей ДОГА на митинг в честь пятилетия со дня основания террористической группировки ДНР.

Об этом сообщают подконтрольные сепаратистам СМИ. Известно, что кроме традиционной в таких случаях массовки из бюджетников и студентов на мероприятии присутствуют члены т.н. "правительства", "депутаты народного совета", "чиновники" и многочисленные "активисты общественных движений" и организаций и т.д.

Кроме того, ожидается выступление нынешнего главаря ДНР Дениса Пушилина, который осенью прошлого года заменил убитого в донецком кафе Сепар Александр Захарченко.

