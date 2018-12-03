Суровое наказание. СМИ узнали, когда ЕС введет санкции за "выборы" в "Л/ДНР"

Флаги Евросоюза. Иллюстративное фото / Корреспондент.net

Чиновники в странах, входящих в Европейский Союз, планируют 5 декабря поддержать санкции против девяти лиц, ответственных за организацию псевдовыборов" в террористических группировках "Л/ДНР".

Соответствующее сообщение опубликовал на своей странице Twitter журналист и спецкор "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк. Он также утверждает, что глава Министерств иностранных дел стран ЕС подтвердят решение о санкциях в январе будущего года.

Кроме того, по данным Йозвяка, санкции против пяти лиц, которые причастны к атаке с химоружием на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юли в городе Солсбери (Англия, Великобритания) также должны быть одобрены к католическому Рождеству (25 декабря — "Главред").