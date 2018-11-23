Отравление в Солсбери: опубликовано новое видео с подозреваемыми ГРУшниками

Александр Петров,Руслан Боширов / Reuters

Британская полиция опубликовала новые кадры, на которых запечатлено пребывание сотрудников российской разведки Анатолия Чепиги и Александра Мишкина (Руслана Боширова и Александра Петрова) в Солсбери.

На них опубликованном видео видно двух мужчин, которые проходят через турникеты вокзала в Солсбери. За тем они проходят по улице Уилтон, а также идут по улице Фишертон.

Скотланд-Ярд сообщил, что видео было сделано 4 марта, в день отравления бывшего полковника ГРУ Скрипаля и его дочери.

Кроме того, также опубликовано фото флакона, в котором предположительно находилось отравляющее вещество "Новичок".

/ met.police.uk

В сентябре прокуратура Великобритании заявила, что подозревает россиян Александра Петрова и Руслана Боширова в покушении на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в английском Солсбери с симптомами отравления 4 марта. Власти Великобритания объявили, что Скрипалей отравили веществом "Новичок", разработанным в России. Москва обвинения в покушении отвергает.