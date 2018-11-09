Британия готовит санкции против Петрова с Бошировым и верхушки ГРУ – The Times

Анатолий Чепига (Боширов) и Александр Мишкин (Петров) / Скриншот

Евросоюз может ввести новые санкции против России по делу об отравлении Скрипалей. При этом ограничительные меры коснутся верхушки Главного управления Генштаба Вооруженных сил России (ГРУ).

Новые санкции могут включать в себя заморозку активов и запрет на поездки высокопоставленных российских шпионов, при этом Британия стремится заручиться поддержкой новых санкций со стороны Франции и Германии, пишет The Times со ссылкой на дипломатические источники.

Речь идет о полудюжине лиц, причастных к отравлению в Солсбери, а глава британского МИДа Джереми Хант в октябре уже обсуждал перспективы введения санкций с министрами иностранных дел стран Восточной Европы, в частности - Венгрии.

При этом в санкционный список могут попасть ставшие уже знаменитыми солсберецкие отравители Александр Петров и Руслан Боширов (Александр Мишкин и Анатолий Чепига), а сам список фигурантов будет опубликован в следующим месяце.

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По данным The Times, санкции могут стать первым официальным подтверждением личностей двух главных подозреваемых, фамилии которых прозвучали в расследовании международной группы Bellingcat, —Мишкина и Чепиги, а до сих пор в официальных материалах они упоминались как сотрудники ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов.

"У вас должна быть система, которая включает цепочку военных и политических руководителей, которые несут ответственность, вплоть до высшего руководства. В противном случае вы получите систему, в которой подчиненные будут отвечать вместо начальников. Никто не говорит о реальном привлечении глав государств к суду, но, если у вас нет высших военных чинов и их кураторов в политическом руководстве, такая система не заслуживает доверия", — подчеркнул член комитета по иностранным делам палаты представителей, консерватор Боб Сили.

Напомним, ранее люди, представившиеся Александром Петровым и Русланом Бошировым, дали интервью, в котором заявили, что что посещали Великобританию в туристических целях.

В сентябре прокуратура Великобритании заявила, что подозревает россиян Александра Петрова и Руслана Боширова в покушении на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в английском Солсбери с симптомами отравления 4 марта. Власти Великобритания объявили, что Скрипалей отравили веществом "Новичок", разработанным в России. Москва обвинения в покушении отвергает.