Британия готовит санкции против Петрова с Бошировым и верхушки ГРУ – The Times

Новые санкции могут включать в себя заморозку активов и запрет на поездки.
Евросоюз может ввести новые санкции против России по делу об отравлении Скрипалей. При этом ограничительные меры коснутся верхушки Главного управления Генштаба Вооруженных сил России (ГРУ).
Новые санкции могут включать в себя заморозку активов и запрет на поездки высокопоставленных российских шпионов, при этом Британия стремится заручиться поддержкой новых санкций со стороны Франции и Германии, пишет The Times со ссылкой на дипломатические источники.
Речь идет о полудюжине лиц, причастных к отравлению в Солсбери, а глава британского МИДа Джереми Хант в октябре уже обсуждал перспективы введения санкций с министрами иностранных дел стран Восточной Европы, в частности - Венгрии.
При этом в санкционный список могут попасть ставшие уже знаменитыми солсберецкие отравители Александр Петров и Руслан Боширов (Александр Мишкин и Анатолий Чепига), а сам список фигурантов будет опубликован в следующим месяце.
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По данным The Times, санкции могут стать первым официальным подтверждением личностей двух главных подозреваемых, фамилии которых прозвучали в расследовании международной группы Bellingcat, —Мишкина и Чепиги, а до сих пор в официальных материалах они упоминались как сотрудники ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов.
"У вас должна быть система, которая включает цепочку военных и политических руководителей, которые несут ответственность, вплоть до высшего руководства. В противном случае вы получите систему, в которой подчиненные будут отвечать вместо начальников. Никто не говорит о реальном привлечении глав государств к суду, но, если у вас нет высших военных чинов и их кураторов в политическом руководстве, такая система не заслуживает доверия", — подчеркнул член комитета по иностранным делам палаты представителей, консерватор Боб Сили.
Напомним, ранее люди, представившиеся Александром Петровым и Русланом Бошировым, дали интервью, в котором заявили, что что посещали Великобританию в туристических целях.
В сентябре прокуратура Великобритании заявила, что подозревает россиян Александра Петрова и Руслана Боширова в покушении на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в английском Солсбери с симптомами отравления 4 марта. Власти Великобритания объявили, что Скрипалей отравили веществом "Новичок", разработанным в России. Москва обвинения в покушении отвергает.