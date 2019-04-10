Теперь им крышка: Украина обложила Россию новыми санкциями

10 апреля 2019, 12:37

Список попавших под запрет товаров пока не озвучен.

санкции, Россия
Украина обложила Россию новыми санкциями

Украинский Кабмин расширил санкции против России.

Список запрещенных к ввозу на украинскую территорию российских товаров пока не сообщается. Депутаты проголосовали за него без обсуждения.

Решение о расширении санкции принято сегодня, трансляция ведется на Youtube-канале правительства.

Позднее стало известно, что в санкционный список внесли:

  • бутылки для пищевых продуктов и напитков из бесцветного и цветного стекла емкостью от 0,15 л до 2,5 л и более;
  • банки для консервирования (стерилизационные банки);
  • стеклянные емкости для пищевых продуктов и напитков различной емкости.

А еще одним постановлением Кабмин запретил ввоз российских смол, формалина и карбамидно-формальдегидного концентрата. Также под запрет подпали пружины для тележек грузовых вагонов и электроаппаратура для коммутации, использующаяся в устройствах железнодорожной автоматики.

Напомним, 20 марта Порошенко подписал указ о ратификации решения Совета национальной безопасности Украины о введении новых санкций в отношении российских граждан и организаций, причастных к строительству Крымского моста, проведению выборов в Донбассе и инциденту в Керченском проливе.

После чего в России отреагировали на новые украинские санкции. В Кремле полагают, что президент Украины решил насолить России в последние дни управления государством.

Как сообщалось, 15 марта США ввели новые санкции против РФ из-за Украины. В санкционные списки внесены шесть физических лиц и восемь организаций из России.

Вслед за США Канада обложила санкциями российских олигархов, Туполев и МиГ. В санкционном списке оказались глава Роснефти Сечин, глава Росгвардии Золотов, глава ВТБ Костин и др.

Перед этим Евросоюз ввел санкции против восьми человек из-за инцидента в Керченском проливе. В этот список также вошли Станкевич и командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников.

Напомним, Германия открыто лоббирует снятие санкций с РФ в Совете Европы. Теперь речь идет о скоординированной кампании, которая приобрела значительные масштабы в преддверии весенней сессии ПАСЕ.

А в Сенате США рассказали, почему "устали" от антироссийских санкций. Среди американских парламентариев давно уже нет согласия в вопросе конкретных антироссийских мер.

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