Несостоявшийся скандал: бывший "кварталовец" и друг Зеленского исчез со своей пресс-конференции

Денис Манжосов и Владимир Зеленский / Коллаж КП

Денис Манжосов, сооснователь Студии Квартал-95 и друг детства шоумена Владимира Зеленского внезапно исчез перед своей пресс-конференцией, на которой обещал рассказал "всю правду о Зеленском".

Об этом журналистам в четверг, 11 апреля, рассказал глава информагентства Українські новини Денис Иванеско.

"К сожалению, спикера не будет. Организаторы сообщили нам такую информацию: господин Манжосов прибыл в этот зал примерно за час до начала пресс-конференции, его даже видели некоторые СМИ и наша сотрудница, он ознакомился с территорией, вышел во двор - покурить, сел в такси или в другую машину, на этом его следы исчезли. Организаторы пресс-конференции, которые арендовали этот зал, не могут с ним связаться", − заявил он.

Читайте такжеВыборы 2019: журналист объяснил, почему в Украине проголосуют за ЗеленскогоДалее Иванеско рассказал, что приблизительно через час после того, как должна была начаться пресс-конференция Манжосова, к зданию прибыла бригада скорой помощи, спасатели и полицейские и сообщили, что здание на улице Эспланадная, в котором находится информагентство, заминировано. Представители редакции ответили им, что продолжат работать на свой страх и риск.

К слову, на несостоявшуюся пресс-конференцию Манжосова пришли представители Студии Квартал-95 - Александр Пикалов (более всего известный своими пародиями на бывшего президента Украины Виктора Януковича) и Артем Гагарин. Они утверждают, что их бывшему коллеге и соратнику заплатили за встречу с журналистами. Правда, не стали уточнять, кто платил и какую сумму.

Пикалов и Гагарин также добавили, что не общались с Манжосовым около шести лет и не знают, что именно он собирался предъявить представителям СМИ.

В анонсе о пресс-конференции указывалось, что Манжосов расскажет о том, как рос рядом с Зеленским с пятилетнего возраста, о том, что происходит за кулисами КВН, как возникла Студия Квартал 95, а также о том, что почему больше пяти лет не общается с Зеленским.

По данным СМИ, именно друзья детства Зеленский и Манжосов, а также Пикалов в конце 90-х команды КВН 95-й квартал, которая постепенно превратилась в популярнейшее юмористическое шоу на украинском телевидении - Вечерний Квартал. Манжосов был одним из актеров коллектива, однако в 2013-м из студии ушел. Публично ни он, ни Зеленский, ни другие причастные к 95-му Кварталу люди причины случившегося не называли.

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Позднее портал Страна опубликовал скриншот SMS-сообщения, которую Денис Манжосов якобы организаторам пресс-конференции. В тексте он извиняется перед журналистами и объясняет свой внезапный уход тем, что "увидел своих бывших друзей и изменил свое решение". Также Манжосов утверждал что ему "все утро звонят, пишут, угрожают" и утверждал, что в самом скором времени запишет свое обращение.

Напомним, ранее стали известны результаты встречи штабов Зеленского и Порошенко по поводу дебатов. Позднее в команде Зе предложили действующему президенту новый формат дебатов.